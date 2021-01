Ärzte durch die späte Online-Anmeldung belastet

Immerhin gibt es alleine in Salzburg 730 Wahlärzte, die zu einer schnellen Durchimpfungsrate beitragen könnten. „Die fehlenden Verordnungen von Bundesminister Anschober lähmen das Impfmanagement. Es werden absolut unnötige Hürden für die Wahlärzte und Verunsicherung für die Patienten aufgebaut. Der Gesundheitsminister nimmt seine noch verbleibenden Bundeskompetenzen im Impfmanagement einfach nicht wahr, und produziert nur Chaos und Ratlosigkeit“, so Sebastian Huber (Neos). Er ist im Zivilberuf Internist in der Landeshauptstadt. Für ihn gehört schnell klargestellt, wie Wahlärzte in den E-Impfpass integriert werden und wie die Abrechnung erfolgen soll. „Auch verstehe ich nicht, warum im Jahr 2021 nicht eine Lösung via App gefunden wurde. Man könnte den E-Impfpass auch via App allen Kollegen zugänglich machen“, fügt Huber hinzu. Einfache Verordnungen sollten für ihn in Pandemiezeiten möglich sein.