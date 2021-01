Peter Kliens ORF-Satireformat wird abgesetzt

Überarbeitete Version im Frühherbst?

Wie Lisa Totzauer, Channelmanagerin von ORF 1, gegenüber der „Kleinen Zeitung“ erläutert, sei der Vertrag ausgelaufen. Man habe sich aber darauf geeinigt, „an der Marke festzuhalten und sie gemeinsam weiter zu entwickeln.“ Ab Frühherbst könnte die Sendung in neuer Form wieder ausgestrahlt werden - diese solle aber „leichter in der Anmutung und weniger gepresst daherkommen“, so Totzauer.