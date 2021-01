Schrittweise: Kaiser will Sportstätten öffnen

Er denke dabei an Schulen und pädagogische Einrichtungen. „Die Schüler sowie der Lehrkörper sollen regelmäßig getestet werden. Dann spricht nichts dagegen, mit Abstandsregeln einen Sportunterricht unter der Einhaltung strenger Hygienerichtlinien zu ermöglichen bzw. am Nachmittag unter bestimmten Voraussetzungen am Vereinssport ohne Körperkontakt teilnehmen zu können“, erklärte Kaiser in einer Pressekonferenz.