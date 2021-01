Vertreterin der Queen in Kanada zurückgetreten

Auch wegen teurer Residenz-Renovierung in der Kritik

Neben den Vorwürfen sah sich Payette außerdem mit öffentlicher Kritik konfrontiert, weil sie auf teure Renovierungsarbeiten an der Rideau Hall bestanden hatte und sich dann weigerte, dort einzuziehen. Der Rücktritt eines Generalgouverneurs ist beispiellos in der Geschichte Kanadas.