Open Air als Trumpf im Kultursommer

Die Open-Air-Idee griffen gleich mehrere Sommertheater auf, da es an der frischen Luft seltener zu Ansteckungen kommt und bisher von der Regierung daher die Besucherbeschränkungen hier immer höher angesetzt wurden als in geschlossenen Räumen. So spielt man in Wilhering heuer „Der Revisor“ nicht in, sondern vor der Scheune und arbeitet gerade an einem Bühnenkonzept dafür. Und auch John F. Kutil vom Theater in der Kulturfabrik Helfenberg hat sich vorsorglich für diese Variante entschieden: „Wir haben die Möglichkeit, eine Outdoor-Version von ,Shakespeare in Love‘ vor der Burg Piberstein zu spielen. Das ist in der Nähe der Kulturfabrik, und wir haben dort genügend Platz, auch mit Abständen genauso viele Besucher unterzubringen wie sonst, also 300. Es wird sicher schön, mal draußen zu spielen mit Blick auf die Burg.“ Im ersten Corona-Sommer wurde die Produktion abgesagt, auch heuer rechnet Kutil mit Mehrkosten und rätselt, welche Maßnahmen Pflicht sein werden: „Brauchen die Leute trotzdem einen Test, wenn wir im Freien auf Abstand spielen? Wir beobachten natürlich die Entwicklungen, es bleibt sicher spannend.“