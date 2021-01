Deutscher nach zweiter Corona-Infektion verstorben

Gesundheitsamt will Fall nicht auf Mutation untersuchen

Der 73-Jährige habe zusätzlich an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung gelitten. Ob er sich mit beim zweiten Krankheitsverlauf mit der ansteckenderen Virusmutation B.1.1.7. ist nicht geklärt. Das Landesgesundheitsamt sieht keine Hinweise darauf, dass der verstorbene Patient mit dieser Variante in Berührung kam - deswegen werde keine genaue Analyse durchgeführt. Nur bei den Fällen, bei denen eine Reiseverbindung nach Großbritannien, Südafrika oder Irland besteht, würden wir dem Gesundheitsamt Bescheid geben, eine Sequenzierung zu veranlassen", so Wagner-Wiening.