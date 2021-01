Extremismus ist in Oberösterreich rechtslastig

„Wenn einer ein Hakenkreuz an die Wand schmiert, ist die Sache klar. Bei linksextremen Parolen ist das gesetzlich nicht so eindeutig geregelt“, weiß Pilsl. Im Jahr 2019 hatte es noch 22 Anzeigen gegen „Linke“ gegeben und 216 gegen „Rechte“. In beiden Lagern gingen diese Zahlen zurück.