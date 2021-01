14 Monate alter Bub mit Fleischsoße verbrüht

Zum fatalen Zwischenfall kam es kurz vor 18.30 Uhr in einem Haus in Reith im Alpbachtal (Bezirk Kufstein). Die Mutter war laut Polizei gerade dabei, am Herd Speisen zuzubereiten, als das Kleinkind in einem kurzen unbeobachteten Moment nach der Pfanne mit heißer Fleischsoße griff und diese daraufhin kippte.