Admont „wackelt“: Wieder Erdbeben in Steiermark

Am Mittwoch, um 8.30 Uhr, war es wieder soweit: „Ich habe einen Knall gehört, der mich an die Draken erinnert hat“, berichtet ein „Krone“-Leser, der in der Obersteiermark wohnt. Er habe dann sofort unter einem Türstock Schutz gesucht. „Die Lampen haben sich bewegt.“ Nach einigen Sekunde war der Spuk dann wieder vorbei.