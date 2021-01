Ungewöhnliche Erdbeben-Serie erschreckt Steirer

Eines vorweg: Szenarien wie in Zentralkroatien, wo kürzlich ein verheerendes Erdbeben für Tote und Verletzte sorgte und große Schäden an der Infrastruktur anrichtete, halten Seismologen in der Steiermark für ausgeschlossen. „Ein derart starkes Beben dürfte es in Österreich noch nie gegeben haben. Die stärksten Erschütterungen in Europa gehen vom Mittelmeerraum aus, da liegen wir einfach zu weit weg“, beruhigt Anton Vogelmann vom Erdbebendienst der ZAMG.