DJ Ötzi: Versöhnung mit dem Vater vor dessen Tod

Im Alter von 70 Jahren sei Anton Friedle gestorben, heißt es in dem Magazin. Bei ihrer letzten Begegnung sei er schon sehr schwach gewesen, so Gerhard Friedle im „Bunte“-Interview: „Wir haben uns ausgesprochen und versöhnt und ich hab‘ dadurch jetzt ein leichteres Dasein und darf in Freiheit leben.“