Luxus-Forderungen von Djokovic zurückgewiesen!

Die Australian Open in Melbourne haben noch nicht einmal angefangen und schon beklagen viele Spieler schlimme Verhältnisse, wie noch nie zuvor in Melbourne. Die Russin Julia Putintseva postete ein Video von ihrem Hotelzimmer mit einer Maus. Fast die Hälfte der Spieler muss noch tagelang in Vollquarantäne bleiben. Und Novak Djokovics Forderungen für bessere (eher luxuriöse) Wohnbedingungen wurden zurückgewiesen.