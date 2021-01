Massentest im Salzkammergut: Bisher 19 Positive

Nach dem Auftreten der ersten britischen Virusmutationsfälle in der Steiermark wurde am Wochenende die Bevölkerung von Bad Aussee und Bad Mitterndorf zu einem Massentest aufgerufen. 2715 Personen kamen, von den bisher ausgewerteten Proben waren 19 positiv. Sie werden nun in einem Labor in Wien auf das britische Virus untersucht.