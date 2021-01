Virus-Mutation im Salzkammergut: 3 Fälle bestätigt

Bevölkerung soll sich testen lassen

Bereits am Wochenende sind die Bewohner der beiden Gemeinden aufgerufen, einen kostenlosen PCR-Test durchführen zu lassen. Das Rote Kreuz errichtet dafür Testspuren im Kurhaus von Bad Aussee, in der Grimminghalle von Bad Mitterndorf und dem Dorfsaal in Tauplitz (am Samstag von 10 bis 18 Uhr, Sonntag von 8 bis 16 Uhr). Eine Anmeldung telefonisch (0800/220330) oder online wird empfohlen. Im Fall eines positiven Tests wird die Probe zur näheren Analyse an die Ages weitergeleitet.