Gegen den Ruf des Bullen-Flops

Okafor in den Topspielen außen vor

Okafor gehörte weder in der einen, noch in der anderen Partie zur Startelf, wurde schließlich erst in der 61. Spielminute gegen Wattens eingewechselt und konnte kaum Akzente setzen. Ironie des Schicksals: Ausgerechnet gegen die Tiroler bestritt der Eidgenosse seine bislang beste Partie, wusste beim 5:0-Erfolg im Herbst gegen die überforderte Elf von Thomas Silberberger mit einem Dreierpack zu gefallen.