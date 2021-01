Hohe Lawinengefahr, immense Schneemengen

Wie schnell sich ein Schneebrett lösen, hat am Samstag ein 53 Jahre alter Variantenskifahrer in Raggal am eigenen Leib verspürt. Der Mann war als erster einer Gruppe in die rund 35 Grad steile „Ganai“ eingefahren. Dabei löste er eine Lawine aus, von welcher er in weiterer Folge rund 70 Meter mitgerissen wurde. Am Ende rettete ihn das Glück und nicht der Verstand: Der komplett Verschüttete konnte sich mit Hilfe seiner Kollegen befreien und blieb gänzlich unverletzt - weder er noch seine Kameraden hatten die eigentlich obligatorische Notfallausrüstung dabei. Das ist angesichts der hohen Lawinengefahr (ab 1600 Metern Seehöhe gilt flächendeckend Warnstufe 4) eigentlich unverantwortlich. Die Gefahren des Winters lauern aber nicht nur im Gebirge: Viele Äste drohen aufgrund der immensen Schneelast abzubrechen, bei Ausflügen in Wald spaziert folglich immer ein gewisses Risiko mit.