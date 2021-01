Dem Wissen der Welt auf der Spur

Es gibt bestimmte Regeln, eine davon ist jene der Relevanz. Die ist sehr umstritten. Es soll etwa kein Artikel zu einem Schauspieler verfasst werden, der nur ein einziges Mal auf der Bühne stand. Das wäre nicht relevant genug. Ein berühmter Fall war 2017 der Brand des Grenfelltowers in London. Innerhalb weniger Minuten gab es dazu einen Wiki-Eintrag - und ebenso wenige Minuten später gab es schon den ersten Löschantrag. Das Argument: Der Brand sei ein einmaliges Ereignis ohne weitere Relevanz. Nun hat sich dann aber herausgestellt, dass dieses Ereignis, bei dem 72 Menschen ums Leben kamen, doch bedeutende Konsequenzen nach sich gezogen hat - in puncto Brandsicherheit in Londons Wohnhäusern. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass alles und jeder Platz in Wikipedia haben sollte, ich gehöre also bei Wikipedia zu den „Inklusionisten“ - im Gegensatz zu den „Exklusionisten“. Das Einzige, was jeder Artikel aufweisen muss, ist nach meiner Sichtweise Qualität.