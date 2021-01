Migration: Tirols Polizeichef rechnet mit Anstieg

„Ich gehe davon aus, dass wir eine Steigerung erfahren werden, weil sich am Balkan die Flüchtlinge stauen. Und wir sehen, dass sich die Ankünfte in Italien über das Meer im vergangenen Jahr massiv gesteigert haben“, begründete der Landespolizeidirektor seine „vorsichtige“ Prognose im Gespräch mit der APA. Zudem wisse man, dass es auf der Balkanroute einen Umweg in Richtung Slowenien und Italien gebe, der in Folge die Brennergrenze betreffe.