5 technische Probleme & 5 praktische Lösungs-Apps

3. Daten auf neues Smartphone übertragen mit Mobiletrans

Problem: Ein neues Smartphone zu Weihnachten oder ein modernes neues Handy mit mehr Speicherplatz. Das ist für viele Menschen eine Bereicherung, aber was ist mit all den Daten auf dem alten Smartphone? Wie kommen diese auf das neue Gerät? Einzeln kopieren? Alle zunächst auf einen PC ziehen und dann auf das neue Handy spielen? Das ist etwas aufwendig.

APP: Bei diesen Problemen hilft eine grandiose Software. Sie heißt Mobiletrans und mit ihrer Hilfe lassen sich einfach und schnell über 15 Arten von Daten zwischen mobilen Geräten übertragen. Klick Datenübertragung Lösung für Smartphone kann so einfach sein. Die Übertragung funktioniert auch zwischen Android und IOS (inkl. IOS 14).

Zunächst öffnen sie auf dem Computer die Anwendung und wählen sie im Dashboard "Handy übertragen" aus. Anschließend wird das Telefon mit dem USB-Kabel an den Computer angeschlossen. Alle Daten, die übertragen werden, müssen dann nur noch ausgewählt werden und auf "Start" gedrückt werden. Der Rest erledigt das Programm. Wer Whats-App-Verläufe kopieren möchte wählt den Whatsapp übertragen. Die App ist kinderleicht und auch ohne technisches Verständnis nutzbar.