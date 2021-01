Nehammer: „Radikale Gruppen“ bei Corona-Demos

Wie Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Freitag bekannt gab, hätten mehrere „radikale Gruppen“ zu Versammlungen gegen die Corona-Maßnahmen am kommenden Samstag aufgerufen. Darunter sollen sich laut Verfassungsschutz sowohl rechts- als auch linksextremistische Gruppierungen befinden. Bis zu 30.000 Teilnehmer aus ganz Österreich werden für die Demonstrationen in Wien erwartet.