Corona-Protest: Polizei unter Rechtfertigungsdruck

Corona-Protest-Veranstaltungen wie anderen Bundesländern zur Gänze zu untersagen, schließt Landespolizeidirektor Bernhard Rausch derzeit aus: „Davon sind wir weit entfernt.“ Zuletzt machten 500 Corona-Skeptiker ihrem Unmut am Sonntag bei einem „Spaziergang“ entlang der Salzach Luft – ohne Maske und Abstand. Seitens der Polizei war von mehren Anzeigen (wieviele Anzeigen genau auf die Demonstranten entfielen, konnte die Landespolizeidirektion nicht beantworten) an die Gesundheitsbehörden die Rede. Diese waren am Sonntag erstmal mit einem Mitarbeiter vor Ort. Härter schritten die Polizisten jedoch nicht ein. „ Wir hätten die Leute dann anhalten und zusammendrängen müssen. Wir müssen aber abwägen“, so Rausch.