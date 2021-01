Bawag-Anwälte fallen über Linzer Swap-Urteil her

„Mangelhaftes Zwischenurteil“

Wegen der Pandemie dauerte die schriftliche Ausfertigung bis Ende November, woran sich Rechtsmittelfristen anschlossen. In der Berufung der Bawag an das Oberlandesgericht Wien heißt es eingangs: „Der Swap wurde gültig geschlossen und hatte zwischen den Parteien Bestand. Zum gegenteiligen Ergebnis gelangt das Erstgericht nur aufgrund eines verfahrensrechtlich mangelhaften Zwischenurteils, dessen Feststellungen und rechtliche Ausführungen überwiegend unrichtig sind.“ Schon der Antrag der Stadt Linz auf so ein Zwischenurteil (in der Sache, über Schadenersatzhöhen streitet man sich erst nachher) sei unzulässig gewesen, heißt es auch, bevor auf gut 200 Seiten viele juristische Details folgen.