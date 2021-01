Eislaufen durch die arktische Kälte bald möglich

Die frostigen Temperaturen haben vor allem das Gebiet westlich von Villach fest im Griff. In Hermagor hatte es in der Nacht zum Dienstag minus 22,8 Grad, am Weißensee minus 20,8 und in Spittal minus 20,5 Grad. Spitzenreiter in Osttirol ist erneut St. Jakob im Defereggental mit minus 22,5 Grad, gefolgt von Lienz mit minus 21,9 Grad.