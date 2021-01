Impfstreit entbrannt: Wer ist systemrelevant?

Vorarlberger Rotkreuz-Direktor ging von Impf-Reihenfolge ab

Wie schnell der Impfplan und die Priorisierungen für Streit sorgen können, macht auch ein Fall aus dem Westen Österreichs deutlich: In Vorarlberg waren am vergangenen Wochenende Personen früher geimpft worden, als ihnen das laut Priorisierungsplan zugestanden wäre. In der Impfstraße im Dornbirner Messeareal wurden niedergelassene Ärzte, deren Personal und Mitarbeiter der medizinischen Infrastruktur geimpft. Der Vorarlberger Rotkreuz-Direktor Roland Gozzi soll dann laut einem Bericht Rotkreuz-Mitarbeiter und deren Angehörige zur Impfung eingeladen haben, nachdem am Freitag viele Impfslots freigeblieben waren. Gozzi habe befürchtet, dass der aufgetaute Impfstoff verfallen könnte, erklärte er, weswegen er auch die Angehörigen mit einbezogen habe.