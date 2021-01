Holz auf Lkw statt Zügen: Polit-Streit im Gesäuse

Von den Verladestationen in Frauenberg, Admont, Hieflau, Großreifling, Weißenbach und Kleinreifling ging es für das in der Region geschlägerte Holz bis dato mit der Bahn nach Selzthal, von wo aus die Handelsware dann in alle Teile Österreichs weitertransportiert wurde. Seit Montag bleiben die Waggons nun aber plötzlich leer, was allen voran vida-Gewerkschafter Michael Hager in Alarmbereitschaft versetzt: „Wir haben ganz kurzfristig von den Änderungen erfahren. Hintergrund soll ein Tarifstreit mit der ÖBB-Tochter Railcargo sein, die ihren Preis um zehn Euro pro Festmeter erhöht hat, was letztendlich zu einer Aufkündigung der seit Langem bestehenden Lieferverträge geführt hat.“