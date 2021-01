„Empfehle der Regierung dringend, zu überdenken“

Die Infektionszahlen stagnieren, die Schulen sperren doch nicht auf und die Virusmutation bereitet in ganz Europa große Sorgen - das sind die Themen heute bei Ihren „Krone“-News mit Damita Pressl am Dienstag, den 12. Jänner. Zugeschaltet ist Bildungspsychologin Prof. Christiane Spiel - sie weiß, was das Distance Learning bis Ende Februar für die Schülerinnen und Schüler bedeuten würde.