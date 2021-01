Im Jänner 48.000 Impfungen in Oberösterreich

Durchimpfung dauert

Bisher sind 985 Personen in Seniorenheimen in der ersten Woche des neuen Jahres geimpft worden. Bis Ende des Monates sollen alle, die wollen, an der Reihe gewesen sein. Aber auch Bewohner und Mitarbeiter, die erst nach den Terminen in ihrem Heim auf den Geschmack kommen, „werden selbstverständlich geimpft“. Bis Ende Februar wolle man in den APH mit der Gabe der zweiten Dosis fertig sein. In dieser Woche sollen 11.155, kommende Woche 23.400 und in der letzten Jännerwoche 13.400 Menschen im Land geimpft werden. Die Durchimpfung der Über-80-Jährigen werde letztendlich aber viele Wochen dauern.