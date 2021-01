Australian Open: Alle Österreicher in Quali out

Für Österreichs vier Einzel-Spieler, die sich für das erste Tennis-Grand-Slam-Turnier des Jahres qualifizieren wollten, ist der Traum vom Hauptbewerbs-Ticket am Sonntag gleich vorüber gewesen. In den wegen der Coronavirus-Pandemie nach Dubai (Damen) bzw. Doha (Herren) ausgelagerten Qualifikationsturnieren sind Jurij Rodionov, Sebastian Ofner, Barbara Haas und Julia Grabher allesamt gleich in der ersten Runde ausgeschieden.