Alkolenker flüchtete nach Unfall

Der 25-Jährige beschädigte am Vormittag in Salzburg den Pkw eine 51-Jähriger und flüchtete. Dieser verständigte die Polizei - die Beamten konnte den Fahrer jedoch ausforschen. Er wohnt in Großarl. Der stark alkoholisierte Mann (1,8 Promille) leugnete den Vorfall. Die Polizei hatte kein Pardon. Führerschein weg, Anzeige folgt.