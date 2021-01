Kärntner Jus-Student im Corona-Einsatz

„Meine Aufgabe besteht vor allem darin, Beschwerden rund um Corona abzuwickeln sowie den Ablauf der aktuellen Einreiseverordnung zu überprüfen“, sagt der gebürtige St. Kanzianer, der in Graz Rechtswissenschaften studiert. „Diese Arbeit ergänzt mein Studium optimal, da ich bereits viel Erlerntes in die Praxis umsetzen kann und noch dazu gutes Geld verdiene, was als Student nicht immer unbedingt einfach ist.“