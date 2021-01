Knapp 290.000 Neuinfektionen in den USA

In den USA ist am Freitag ein neuer Höchststand bei der Zahl der Corona-Infektionen verzeichnet worden. Wie aus einer Zählung der in Baltimore ansässigen Johns Hopkins University hervorging, wurden binnen 24 Stunden fast 290.000 neue Ansteckungen ermittelt. Mehr als 3670 Menschen in den Staaten starben im selben Zeitraum im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion.