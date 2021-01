Gaël Monfils: Hoher Besuch bei Günter Bresnik

„Absurde Quarantäne-Bestimmungen“

„Die Quarantäne-Bestimmungen sind absurd“, meint Bresnik. „Gaël und ich haben schon einen Brief bekommen, in dem steht, dass wir uns in den 14 Tagen der Quarantäne nicht sehen dürfen“, verriet Switolina einem ukrainischen Sportportal. „Es ist komisch zu wissen, dass wir irgendwo in der Nähe sind, uns aber nicht treffen dürfen.“ Ob die Trennung sportlich etwas bringt, wird sich zeigen. Beide kamen in Melbourne bisher nicht über das Viertelfinale hinaus