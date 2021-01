„Sturmgewehr“ in Auto löst Polizeieinsatz aus

Eine in einem Auto zurückgelassene vermeintliche Kalaschnikow hat am Donnerstagnachmittag im Wiener Bezirk Liesing einen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Zeugin hatte diese entdeckt und die Exekutive verständigt. Die vermeintliche Waffe sollte sich in der Folge als Spielzeuggewehr herausstellen, für den Besitzer des Autos dürfte es teuer werden.