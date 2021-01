Waren Roger Federer die Regeln zu streng?

Täglich trudeln neue Meldungen aus Australien ein. Bereits fix: Die Topstars gehen ab 15. Jänner in Adelaide in Quarantäne, Dominic Thiem winkt in der künstlichen Tennis-Blase eine Trainingsgruppe mit Superstars. Auch der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic und der 20-fache Major-Sieger Rafael Nadal könnten in Adelaide für die Australian Open einchecken. Neben dem Betreuerteam dürfen die Asse auch jeweils einen Sparringpartner nach Adelaide, wo Formel-1-Held Gerhard Berger 1987 und 1992 für Österreich gleich zweimal den Grand Prix gewinnen konnte, mitbringen.