Skifahrerin attackiert? 15-Jähriger bestreitet Tat

Der Vorfall ereignete sich am 28. Dezember gegen 15 Uhr auf einer „Roten Piste“ in See. „Ein unbekannter männlicher Skifahrer stieß eine 16-Jährige im Vorbeifahren absichtlich zu Boden, wodurch sich diese erhebliche Verletzungen zuzog“, berichtete damals die Polizei. Der mutmaßliche Rowdy habe dann die Flucht ergriffen und die Verletzte noch mit einem „eindeutigen Handzeichen“ beleidigt. Diese musste letztlich ins Spital eingeliefert werden.