Erfolgreiche Suche nach Spaziergängerin in Diex

„Heute wurden wir in den Abendstunden zu einem Einsatz nach Diex alarmiert“, so Angelika Brandl von der Österreichischen Rettungshundebrigade - Landesgruppe Kärnten am Dienstagabend. Eine 53-jährige Frau war von einem Spaziergang nicht zurückgekehrt. Gegen 15 Uhr erstattete ihr Mann Vermisstenanzeige.