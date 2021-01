China lässt Experten der WHO nicht einreisen

China hat in letzter Minute die Einreise von Experten verhindert, die im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Ursprünge des Coronavirus erkunden sollen. „Ich bin sehr enttäuscht über diese Nachricht“, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Dienstag in Genf in einer ungewöhnlich deutlichen Kritik an China. Die Volksrepublik begründete diesen Schritt mit bürokratischen Hürden. „Das ist sehr frustrierend“, erklärte Nothilfekoordinator Michael Ryan.