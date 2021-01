Hilary Duff: Augeninfektion durch Corona-Tests

Zahlreiche Corona-Tests verursachten Augenentzündung

„Mein Auge fing an, komisch auszusehen … und wehzutun … ziemlich arg. Also machten wir einen kleinen Trip in die Notaufnahme“, schilderte Duff ihren Fans. Dort habe man schnell die Ursache für ihre Beschwerden gefunden, so die 33-Jährige weiter. „Ich habe eine Augeninfektion von all den Corona-Tests, die wir bei der Arbeit machen müssen. Denn ihr wisst, 2020 und so weiter.“