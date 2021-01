„Wenn sie Anstand hätte, würde sie zurücktreten!“

„In ihrem Alter und mit dem Gewicht, das sie nun hat, da bewegt sie sich nicht mehr so gut wie vor 15 Jahren“, sagte Tiriac in der TV-Show „Network of Idols“, die vom rumänischen Sender TVR ausgestrahlt wird. Der Rumäne meinte: „Serena war eine sensationelle Spielerin. Wenn sie aber etwas Anstand hätte, würde sie zurücktreten. Aus allen Blickwinkeln.“