Hangrutschung an Weinstraße lässt Wogen hoch gehen

Wir haben berichtet: Weil ein Weinbaubetrieb seine 120 Hektar große Rebfläche um 2,6 Hektar erweitern wollte, gab es in der Südsteiermark eine Welle der Empörung. Den Gegnern missfiel in erster Linie, dass das betroffene Waldstück Heimat für unzählige geschützte Tierarten war. Dennoch gab die Forstbehörde (BH Leibnitz) dem Rodungsbegehren des Projektwerbers zu guter Letzt nach, da es - so die offizielle Begründung - ein „öffentliches Interesse“ daran gebe.