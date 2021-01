Heilige Könige folgen dem Stern mit Abstand

Trotz eng anliegender Maske steigt uns der erhabene, süßlich-harzige Duft der Weihrauchschwaden, die frühmorgens am Fürstenfelder Kirchplatz in der Luft liegen, in die schon kalte Nase. Feierlich schwenkt Heidi Samer den rauchenden Goldkessel - und schon wird es gefühlt wärmer. Die Fürstenfelderin gibt ihrer fünfköpfigen Sternsinger-Gruppe letzte Instruktionen zum veränderten Ablauf der Hilfsaktion; vier von ihnen haben bereits in den vergangenen Jahren ihre Runden durch die oststeirische Stadt gedreht, für die 13-jährige Mira - sie ist in die königliche Rolle des Melchior geschlüpft - ist am Samstag Premiere. Jedoch: „Neuland“ betreten alle fünf, Corona hat heuer seine eigenen, neuen Gesetze.