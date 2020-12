Gemeinde Gallizien kauft Grund am Linsendorfer See

Jahrelang wollte der Verbund die Gründe rund um den Linsendorfer See nicht verkaufen, jetzt hat die Gemeinde Gallizien doch zugeschlagen. Immerhin ist die Badewiese ein beliebter Ausflugsort für Einheimische. In Zukunft könnte der See auch vermehrt Kärntner Ausflügler und Touristen anlocken.