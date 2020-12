USA: Erstmals über 3700 Corona-Tote an einem Tag

In den USA hat die Zahl der an einem Tag erfassten Toten mit einer bestätigten Corona-Infektion einen neuen Höchststand erreicht. Am Dienstag meldeten die Behörden 3725 Tote, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore von Mittwochfrüh hervorging. Der bisherige Höchstwert war mit 3682 Toten am 16. Dezember registriert worden.