Kärnten: Hier kann man mit Huskys Schlittenfahren

„Die sind so süß!“

Schlittenhundefahren macht richtig Spaß. Kaum zu glauben, denn eigentlich habe ich Respekt vor Hunden - vor allem vor so großen. Und ein gehöriger Sicherheitsabstand ist mir eigentlich am liebsten. „Die sind so süß!“, hat Julia versucht, mir die Angst zu nehmen. Ohne zu zögern drückt die Achtjährige Yakari fest an sich und tollt mit ihm im tiefen Schnee herum. Ihr kindliches Lächeln verrät dabei alles...