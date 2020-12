Initiative hilft: Plaudern gegen die Einsamkeit

„Ich rede gerne mit Menschen, die ich nicht kenne. Und ich höre gerne zu. Was in Zeiten wie diesen gar nicht selbstverständlich ist“, erzählt Ulrike M. (67) aus Salzburg. Die Pensionistin ist eine von 3000 engagierten Plauderpartnern des „Plaudernetzes“. Das gemeinsam von Caritas, Magenta, kronehit und „Krone“ initiierte Projekt verbindet Anrufer per Zufall mit Menschen, die sich gerne unterhalten möchten. Die Idee für das Plaudern gegen die Einsamkeit entstand während des ersten Lockdowns. Seither wurden mehr als 8000 Gespräche geführt. So kann man - mit Abstand - anderen Menschen nahe sein. Frau M. hat bisher viele berührende, auch tiefgehende Gespräche geführt: „Man merkt, dass der Lockdown manchen sehr nahegegangen ist.“