Schwarzenegger: Damit hätte er niemals gerechnet!

Der 73-Jährige berichtete, er habe seine Kinder quasi an Filmsets großgezogen. Als Katherine zur Welt kam, habe er gerade „Terminator 2“ gedreht: „Sie hat am Anfang oft geweint, wenn sie mich in meinem Kostüm und mit dem leuchtenden Auge gesehen hat.“ Später hätten sie und ihre drei jüngeren Geschwister aber immer viel Spaß am Set gehabt, versicherte Schwarzenegger.