Politischer Islam: Erste Aufreger-Studie

Integrationsexpertin Lisa Fellhofer warnt: „Wir sind derzeit in einer heiklen Phase und müssen genau hinsehen.“ Denn mit einer bewusst eingenommenen Opferrolle (alle gegen uns) werde versucht, einen Keil in die Gesellschaft zu treiben. Durch straffe Organisation und moderates Auftreten positioniere die Muslimbruderschaft auch bei uns Mitglieder an wichtigen Stellen.