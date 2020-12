100. Geburtstag wird erst nach Corona gefeiert

Viele Erinnerungen

Die Einsamkeit im Lockdown machte der Oberschulrätin, die noch alleine in ihrem Haus in Aurolzmünster lebt, zu schaffen. Sie liebt Spaziergänge, den täglich Besuch am Grab ihres Mannes Otto und Kreuzworträtsel. „Leider lebt niemand mehr aus meiner Jugendzeit in der Nähe und so kann ich kaum mit jemanden über die alten Zeiten plaudern“, bedauert Ingeborg Pribil. Dabei gäbe es viele Erinnerungen zu teilen. Aufgewachsen in Braunau kam die Halbwaise nach Wien ins Internat, wo sie maturierte. Mit ihrem Ehemann zieht sie ins Innviertel zurück. Für beide ist der Lehrerberuf auch Berufung. Generationen von Schülern, für die sie auch Skikurse und Ferienlager organisierten, gehen durch ihre Hände.