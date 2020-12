Dominic Thiem: Platz eins ist nicht das Hauptziel

Schwierige Rahmenbedingungen im Corona-Jahr

Darauf angesprochen, dass er schwierige Rahmenbedingungen wie im Coronajahr oder auch den aktuellen Prozess gegen Ex-Trainer Günter Bresnik gut wegstecken könne, meinte Thiem. “Sobald ich auf dem Platz bin, denke ich nicht an irgendwelche privaten Sachen.„ Das sei in der Jugend nach schlechten Schulnoten schon so gewesen, und das sei auch heute noch so. “Natürlich sind die Probleme größer geworden mit Corona und so, aber es ist immer noch so, dass ich die Sachen völlig ausschalten kann.„