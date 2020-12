72 Stunden ohne ein Dach über dem Kopf

Tiefschlaf Fehlanzeige

Nach dem Startschuss am Sonntagnachmittag machten Happ und Sachsenmaier am Abend einen Abstecher beim Vinzibus, für eine kostenlose warme Suppe und Tee. Danach stand schon die erste Nacht an - in der Altstadt suchten die beiden etwa eine Stunde lang nach einem dunklen und windgeschützten Platz.